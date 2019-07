Drei Männer überfallen 24-Jährige – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Am frühen Sonntagmorgen haben drei Männer in Lokstedt einen sexuellen Übergriff auf eine 24-Jährige versucht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Überfall um 5.55 Uhr an der Ecke Koppelstraße/Vorplatz des U-Bahnhof Hagenbecks Tierpark.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die drei Männer die Frau festgehalten und gegen eine Wand gedrückt.haben. Einer soll versucht haben, ihr die Kleidung herunterzureißen. Die junge Frau setzte sich vehement zur Wehr und schlug einem der Angreifer mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin sollen die Täter von ihr abgelassen haben und in Richtung Lokstedter Grenzstraße geflüchtet sein. Ein Passant wurde auf die Frau aufmerksam und alarmierte die Polizei.

Einer der Täter trug ein rotes Hemd und eine schwarze Krawatte

Diese leitete sofort eine Fahndung ein, allerdings ohne Erfolg. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Alle drei Männer sollen ein "südländisches" Erscheinungsbild haben. Einer von ihnen trug ein helles, ein anderer ein dunkles T-Shirt getragen. Derjenige, dem die Frau ins Gesicht schlug, soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein, eine kräftige Statur haben und Deutsch mit Akzent sprechen. Zum Tatzeitpunkt trug er ein rotes Hemd und eine schwarze Krawatte.

Wer Angaben zu den Tätern machen kann oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

( cw )