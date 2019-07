Sexualeinbrecher überfällt Frauen in Hausbruch

Hamburg. Ein Sexualeinbrecher hat am Wochenende in mindestens einem Fall sexuelle Handlungen an einer schlafenden Frau vorgenommen: Wie die Polizei berichtet, seien zwei Fälle aus der Nacht zum Sonntag bekannt, in dem ein Mann durch auf Kipp gestellte Erdgeschossfenster in zwei Wohnungen in Hausbruch eingedrungen ist.

Eine 46-Jährige, die zusammen mit ihrem Ehemann in der gemeinsamen Wohnung am Hardauring schlief, erwachte gegen 4.10 Uhr davon, dass ein unbekannter Mann "Berührungen sexueller Natur" an ihr vornahm. Als sie durch den Übergriff erwachte, ergriff der Unbekannte die Flucht.

Nur 40 Minuten später in der Cuxhavener Straße: Eine 45 Jahre alte Frau – die zusammen mit ihrem Lebensgefährten im Bett lag – erwachte und stellte fest, dass sich ein fremder Mann in ihrem Schlafzimmer befand. Als ihm klar wurde, dass er nicht mehr unbemerkt ist, ergriff der Täter auch in diesem Fall sofort die Flucht. In beiden Fällen wurde nichts aus den Wohnungen gestohlen.

Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach dem Sexualeinbrecher

Eine Sofortfahndung der Polizei blieb ohne Erfolg, deswegen bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Es existieren zwei deutlich unterschiedliche Personenbeschreibungen, trotzdem gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei beiden um dieselbe Person handelt.

In einem Fall wird der Täter als etwa 1,75 Meter und schlank beschrieben, er soll dunkle, sehr kurz geschnittene Haare haben und zur Tatzeit mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Das zweite Opfer beschreibt den Unbekannten als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahren alt. Er sei schmächtig und habe kurze blonde Haare. Bekleidet sei er mit orangefarbenen Shorts und einem hellen T-Shirt gewesen.

Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 040/42 86 -56 789 in Verbindung zu setzen.

( josi )