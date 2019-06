Bewaffneter überfällt Taxifahrer – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter bedrohte den Taxifahrer in Jenfeld mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Der Täter ist auf der Flucht.

Hamburg. In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter einen Taxifahrer in Jenfeld überfallen. Als er gegen 3:40 Uhr von seiner Zentrale in die Schöneberger Straße gerufen wurde, ahnte der 54-jährige Taxifahrer noch nichts Böses. Ein Mann setzte sich auf die Rückbank. Doch dann bedrohte der Passagier den Fahrer mit einer Schusswaffe und forderte Geld.

Nachdem der Taxifahrer sein Portemonnaie dem Täter übergeben hatte, flüchtete der Verdächtige. Eine Sofortfahndung verlief ergebnislos.

Die Polizei sucht nun Zeugen und beschreibt den Täter wie folgt:

männlich

südländisches Erscheinungsbild

schlanke Figur

ca. 20 Jahre alt

bekleidet mit einem Kapuzenpullover und schwarzer Hose

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, oder verdächtige Beobachtungen in Verbindung mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

( HA )