Exhibitionist belästigte Fahrgäste mehrfach. Festnahme nach Fahrt von Neumünster am Hamburger Hauptbahnhof.

Am Hauptbahnhof in Hamburg nahm die Bundespolizei den Exhibitionisten nach seiner Fahrt von Neumünster fest.

Zeugen gesucht 19-Jähriger entblößt sich in Regionalbahn nach Hamburg

Hamburg. Am 17. Mai kam es gegen 5.30 Uhr in der Regionalbahn von Neumünster nach Hamburg zu einem unangenehmen Vorkommnis: Nach aktuellen Informationen der Hamburger Bundespolizei entblößte sich ein 19-Jähriger auf der Fahrt, zeigte sein Geschlechtsteil und fasste dieses anschließend an.

Fahrgäste der Regionalbahn bemerkten sein Verhalten und informierten den Zugbegleiter. Dieser alarmierte die Hamburger Bundespolizei, die den Mann nach Einfahrt des Zuges im Hamburger Hauptbahnhof stellen konnten. Anschließend wurde er dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt, aber nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits auf der Fahrt von Kiel nach Neumünster exhibitionistische Handlungen vorgenommen hatte. Die Hamburger Bundespolizei bittet Zeugen der Vorfälle sich unter 040/66995050 zu melden.

( lag )