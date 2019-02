Messerangriff bei Ikea: Täter übergab Waffe an Betreuer

Bei Ikea in Schnelsen ist am Sonnabend ein Mann mit einem Messer verletzt worden.

Hamburg. Gegen Marvin B., der zwei Tage nach dem Messerangriff beim Schnelsener Ikea-Markt festgenommen wurde, ist am Dienstag Haftbefehl erlassen. Es besteht damit der dringende Tatverdacht, dass der 26-Jährige am Sonnabend in dem Möbelhaus an der Straße Wunderbrunnen einen 22 Jahre alten Mann mit einem Messer attackiert und und durch einen Stich in den Rücken schwer verletzt hat.

Auch die vermutliche Tatwaffe, ein Klappmesser, wurde sichergestellt. Er hatte sie nach Informationen des Abendblattes seinem Betreuer übergeben, als er ihm von der Tat erzählte. Der Betreuer hatte auch die Polizei alarmiert, die den 26-Jährigen am Montag in einer Praxis in Bergstedt festnahm.

Motiv der Tat bleibt unklar

Beamte hatten nach der Festnahme auch die Rahlstedter Wohnung durchsucht, in der der 26-Jährige im Rahmen einer Wohngruppe lebte. Dabei wurden Unterlagen und Datenträger sichergestellt. Hinweise auf weitere Taten, die der Mann begangen haben könnte, hat die Polizei bislang nicht. Völlig unklar ist das Motiv der Tat. Marvin B., der in der Vergangenheit nicht polizeilich aufgefallen war, steht in keiner Beziehung zu dem Opfer. Damit hätte der Messerstecher den 22-Jährigen willkürlich zum Ziel seiner Messerattacke gemacht. zv

