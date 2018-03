Foto: Marcel Kusch / dpa

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt am 17.10.2015 in Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) mit Blaulicht durch eine Straße (Aufnahme mit langer Belichtungszeit). Die Landesregierung sieht keinen Anlass, Rettungswagen in Nordrhein-Westfalen speziell für Terrorlagen auszurüsten. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort des NRW-Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage aus der CDU-Opposition hervor. Foto: Marcel Kusch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++