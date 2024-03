Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) war mit Mitgliedern der Kultusministerkonferenz in Israel zu Gast und sprach unter anderem über die Schwierigkeiten der Universitäten dort, den Semesterbetrieb nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober in Gang zu bringen (Archivbild). © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe