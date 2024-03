Hamburg. Diese Verbote und Regeln gelten an Hamburger Schulen. Was die Elternkammer jetzt von der Behörde fordert.

TikToks gucken, statt Gleichungen zu lösen und WhatsApp-Nachrichten anstelle einer Gedichtsanalyse schreiben. Das Handy bietet Schülerinnen und Schülern viele Ablenkungen. Und bei falscher Nutzung können Handys sogar zu einer echten Gefahr werden. Ob Smartphones in der Schule benutzt werden dürfen, ist in Hamburg nicht zentral geregelt. Die Schulen legen deshalb ihre eigenen Handyverbote fest – und behalten Handys auch schon mal über Nacht in der Schule.