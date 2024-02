Hamburg. Polizist: „So etwas habe ich noch nie erlebt.“ 37 Jahre alter Hamburger bekam Cannabis zur Schmerztherapie. Welche Straftaten er beging.

„Ich wusste selber nicht, was ich da mache.“ Wenn Amir N. (Name geändert) heute darüber nachdenkt, wie er damals ausrastete, wie er andere gefährdete, beleidigend und aggressiv wurde, kann der 37-Jährige das kaum fassen. Er war mit dem Auto viel zu schnell unterwegs, stand unter dem Einfluss von Cannabis und Alkohol – und hatte keinen Führerschein. In diesem Zustand verursachte er Unfälle und randalierte gegen Polizisten. Einer der betroffenen Beamten sagt dazu: „Dass jemand so massiven Widerstand leistet, habe ich im Dienst noch nie erlebt.“