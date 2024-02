Hamburg. Gymnasien legen im neuen Schuljahr zu, insgesamt aber sinken die Zahlen im katholische Schulsystem. Was an Neubauten geplant ist.

Die drei noch verbliebenen katholischen Gymnasien in Hamburg verzeichnen einen Anstieg der Schülerzahlen für das kommende Schuljahr 2024/25 – und das, obwohl eines von ihnen quasi ein Auslaufmodell ist und bald geschlossen wird. Wie das Erzbistum Hamburg am Dienstag mitteilte, werden die katholischen Gymnasien mit 1.654 Schülern in das neue Schuljahr starten – ein Plus von 40 Kindern und Jugendlichen.