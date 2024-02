Hamburg. Über 400 Millionen Euro Investitionen in das norddeutsche Verkehrsnetz. Was geplant ist und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Es soll ein Rekordjahr werden: Zuversichtlich präsentiert Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) die Pläne zur Modernisierung des norddeutschen Verkehrsnetzes. Über 400 Millionen Euro werde man 2024 investieren – so viel wie noch nie. Das Sanieren stehe an erster Stelle, es werde aber auch Neubauten geben, sagt Madsen am Montag. Damit gehen auch Sperrungen einher.