Hamburg. 33-Jähriger wegen Volksverhetzung angeklagt. Er sagt, er habe nicht gewusst, um welchen besonderen Ort es sich handele.

Da stand er und grölte. So laut, dass es ein Polizist noch aus zwanzig bis dreißig Meter Entfernung hören konnte. Der Beamte bekam auch mit, dass andere schockiert waren von dem, was da einer unverhohlen rief. Von „dreckigen Zionisten“ war die Rede – und das ausgerechnet an einem Ort von großer historischer Bedeutung.