Hamburg. Hamburger sagt im Prozess: „Ich bin der Täter, ich habe kein Mitleid verdient.“ Wie sehr Alkohol die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt.

Plötzlich rast ein Auto auf sie zu: Passanten, die an einer roten Ampel gewartet haben, werden von dem schweren Wagen erfasst und durch die Luft geschleudert. Im nächsten Moment ist alles voller Blut; Schwerverletzte müssen an der viel befahrenen Straße in Hamburg versorgt werden. Eine 26-Jährige stirbt später im Krankenhaus, ein anderer Mann wird bei dem Unfall so massiv verletzt, dass sein Leben über Jahre beeinträchtigt ist. Der Autofahrer, der all dieses Leid verursacht hat, war stark alkoholisiert, als er sich ans Steuer gesetzt hatte. Er hatte rund 1,5 Promille.