Hamburg. Polizei will gezielt kontrollieren. Unfallzahlen bleiben unter Vor-Corona-Stand – aber Busse und E-Scooter stechen besonders heraus

Es ist weniger das vergangene Jahr, das Innensenator Andy Grote (SPD) in puncto Verkehrssicherheit in Hamburg Sorgen bereitet – es ist das laufende Jahr. Im April wird in Deutschland voraussichtlich Cannabis legalisiert. Grote rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Verkehrsunfälle unter Drogeneinfluss. Die Hamburger Polizei will gezielte Kontrollen durchführen. Dafür sieht man sich gut aufgestellt. Mehr als 600 Beamte sind speziell geschult, um Anzeichen für Drogenkonsum zu erkennen.