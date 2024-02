Hamburg. Lange Wartezeiten auf Termine und ungleiche Verteilung der Fachmediziner. CDU zählt Hamburger Senat bei Gesundheitspolitik an.

Nach Haus- und Kinderärzten wird ein eingeschränktes Angebot an niedergelassenen Fachärzten in Hamburg ebenso bei Orthopäden, HNO- und Augenärzten stark bemerkbar. Davon sind die Bezirke Bergedorf und Harburg deutlich schlimmer betroffen als beispielsweise Eimsbüttel. Das geht aus den Senatsantworten auf mehrere Anfragen hervor, die der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Stephan Gamm gestellt hat. Gamm sagte dem Abendblatt, ihn hätten Beschwerden in seinem Wahlkreisbüro erreicht.