Hamburg. Neue Software soll Straftaten am Hansaplatz genauer analysieren. Am Hauptbahnhof werden 26 Kameras installiert. Aber Start ist holprig.

Die Sicherheitsbehörden in Hamburg setzen weiter auf Videoüberwachung. Am Hansaplatz im Kriminalitätsbrennpunkt St. Georg soll das Pilotprojekt „Intelligente Videoüberwachung“ um zwei Jahre verlängert werden. Nicht weit entfernt wird am Hauptbahnhof noch in diesem Jahr Videoüberwachung, zunächst konventionell, am Heidi-Kabel-Platz und am Hachmannplatz aufgebaut. Perspektivisch kann auch dort die „intelligente Videoüberwachung“ zum Einsatz kommen.