Hamburg. Planfeststellungsbeschluss überraschend veröffentlicht. Häuser können abgerissen, Bäume gefällt werden. Neubaugegner geben nicht auf.

Jetzt können die Bagger rollen, kann die Abrissbirne schwingen: Der Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der Sternbrücke in Hamburg-Altona ist offenbar da. Wie aus einer Anzeige des Eisenbahn-Bundesamtes in den Amtlichen Bekanntmachungen hervorgeht, die auch im Hamburger Abendblatt vom Freitag erschien, können die Bauarbeiten für die neue Fernbahn- und S-Bahn-Brücke an der prominenten Kreuzung von Stresemannstraße und Max-Brauer-Allee unweit des Schanzenviertels nun beginnen.