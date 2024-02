Hamburg. Obwohl es noch keinen Planfeststellungsbeschluss gibt, werden Bäume gefällt. An der Brücke kommen sogar Abbruchroboter zum Einsatz.

Die Deutsche Bahn beginnt bereits an diesem Montag mit dem Abriss von Gebäuden und Baumfällungen, um den Neubau der Sternbrücke in Hamburg-Altona vorzubereiten. Obwohl es noch keinen Planfeststellungsbeschluss gibt und Gegner wie die Initiative Sternbrücke und Anwohner protestieren, werden unter anderem die Kasematten am Brückenrand verstärkt, in denen bis vor Kurzem die stadtbekannten Clubs hausten. Sie haben mithilfe des Senats zum Teil Ausweichquartiere gefunden. Auf den Kasematten ruht in Zukunft die neue Brücke, die mit ihrer Stahlbogenkonstruktion erheblich größer sein wird als die bisherige, aus dem Jahr 1926 stammende Konstruktion.