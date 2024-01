Hamburg. Hamburg nimmt mehr als 44 Millionen Euro von Temposündern ein – so viel wie noch nie. Eine Radarfalle spielt eine ganz besondere Rolle.

Da klingelt die Kasse: In Hamburg sind erstmals mehr als 44 Millionen Euro an Bußgeldern gegen Temposünder verhängt worden. 2023 waren es exakt 44.129.5798 Euro. Das sind mehr als eine halbe Million Euro mehr als 2022. Die Rekordsumme ist auch Ergebnis immer stärkerer Verkehrsüberwachung in Hamburg.