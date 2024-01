Hamburg. Können Tausende Hamburger Patienten besser versorgt werden? Neues Programm von Asklepios und Barmer verspricht schnelles Eingreifen.

Für Tausende Hamburger Patientinnen und Patienten mit einer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) besteht ab sofort die Möglichkeit, ihre Erkrankung besser überwachen zu lassen und damit möglicherweise eine gesundheitliche Verschlechterung abzuwenden. Ein neuer Vertrag der Asklepios Kliniken mit der Krankenkasse Barmer ermöglicht die Aufnahme in ein Telemedizin-Programm, in dem die Herz-Daten sieben Tage die Woche, 16 Stunden am Tag, an Experten übertragen werden.