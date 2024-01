Hamburg. Vergleich zwischen Anästhesistin und Krankenhauskonzern. Verfahren wurde erbittert geführt, Gewerkschaft sieht Ärzte als Sieger.

In einem erbitterten Streit zwischen einer Hamburger Ärztin und der Helios Endo-Klinik um einen vermeintlichen Arbeitszeitbetrug von 28 Minuten und eine Kündigung hat es nun einen Vergleich gegeben. Bei einem Termin vor dem Arbeitsgericht erklärte Helios am Dienstag: Man werde der Anästhesistin, die seit Jahren in der Tarifkommission der Ärztegewerkschaft Marburger Bund sitzt, 400.000 Euro zahlen und das Arbeitsverhältnis zum 31. Januar ordentlich beenden. Sie soll ein „sehr gutes“ Zeugnis erhalten, das Bedauern über ihr Ausscheiden solle formuliert werden sowie gute Wünsche für die Zukunft.