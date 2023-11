So soll die S4 zwischen Hamburg und Ahrensburg sowie weiter nach Bad Oldesloe fahren. Am neuen Bahnhof Pulverhof sieht man zwei Gleise für die S-Bahn und zwei für die ICE- und Güterstrecke.

Von 2027 an rollen die Züge von Hamburg in Richtung Ahrensburg. Wie Verkehrssenator Tjarks ein „Kreuzungsproblem“ der S4 lösen will.