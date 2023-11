Verkehr Hamburg Schon zehn Radfahrer bei Unfällen in diesem Jahr gestorben

Am Sonnabend hatte der Fahrer eines Reisebusses beim Abbiegen nahe dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg einen Fahrradfahrer übersehen. Der Radfahrer starb kurz darauf im Krankenhaus.

Das sind so viele wie in den letzten drei Jahren zusammen. 33-Jähriger erliegt Verletzungen nach Abbiege-Zusammenstoß am ZOB.