„Endlich ein Leben ohne Corona“ und andere Wünsche

Hamburg. Fast 1000 geladene Gäste waren beim ersten digitalen Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts in dieser Woche dabei – und verfolgten eine Talkshow mit vielen exklusiven Interviews, starken Appellen und einer ziemlich lustigen Panne, als Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider sich mit Unternehmer Tarek Müller nur per Zeichensprache unterhalten konnte. Und wie auf einem „richtigen“ Empfang hatten die Gäste natürlich etwas zu erzählen, diesmal in der Kommentarfunktion im Internet. Es ging um die Frage, was sie sich für das kommende Jahr wünschen. Das schrieben ...

Arnt Vespermann, Chef von Hamburg Süd: „Ich wünsche mir, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft bestehen bleibt.“

Schauspielerin Nina Petri: „Ich wünsche mir ein Ende der Pandemie. Lasst uns die Chancen auf Veränderungen nutzen, das heißt auch, dass wir offen miteinander diskutieren und Gesellschafts- und Demokratiekritik nicht den Rechten, Populisten und Querdenkern überlassen.“

Jan Melzer, Sänger von LaLeLu: „Das Singen vor Publikum fehlt mir so sehr. Es ist mein Leben.“

Pascal Funke, Konzertveranstalter: „Ich wünsche mir Kulturveranstaltungen mit Menschen.“

Christoph Herborn, Ärztlicher Leiter Asklepios: „Ich wünsche mir weniger Corona und ein virenfreies Abendblatt.“

Andreas Cichowicz, NDR-Chefredakteur: „Ich wünsche mir mehr Achtsamkeit im Miteinander.“

Falko Droßmann, Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte: „Ich wünsche mir für unsere Stadt einen starken Zusammenhalt, stets den Mut, die Dinge anzupacken, einen langen Atem, wenn es mal nicht so läuft.“

Christian Heymann, Buchhändler: „Ich wünsche mir schnellstmögliche Rückkehr zur Normalität und ein bisschen mehr Entspanntheit.“

Christoph Holstein, Sport-Staatsrat: „Es wäre großartig, wenn sich alle Verantwortlichen an unserem Weltumsegler Boris Herrmann orientieren: I’ll never give up.“

Kolumnist Hajo Schumacher: „Ich wünsche mir mehr Haider-Podcasts.“

Ulla Hahn, Schriftstellerin: „Ich wünsche mir, dass wir uns spätestens beim 34. Neujahrsempfang wieder gesund und froh die Hände schütteln.“

Jürgen Mantell, Präsident des Hamburger Sportbundes: „Ich wünsche mir, dass in den Vereinen bald wieder Sport betrieben werden kann.“

Thomas Voigt, Kommunikationschef der Otto Group: „Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen vom Abendblatt, dass sie bald wieder eine 48-seitige Ausgabe produzieren können.“

Der digitale Abendblatt-Neujahrsempfang 2021:

Anna von Treuenfels-Frowein, FDP: „Ich wünsche mir, dass der Senat sehr ernsthaft an einer tragfähigen Lösung für unsere Schüler arbeitet. Ein ,Weiterso‘ ist inakzeptabel.“

Heribert Bruchhagen, Fußball-Manager: „Der HSV muss zurück in die erste Liga.“

Tom Till, Schauspieler: „Weniger Virus, mehr Theater!“

Stefan Knoll, Deutsche Bank: „Ich wünsche uns beste Gesundheit, den Aufstieg des HSV und ein hackerfreies Abendblatt.“

Rolf Habben Jansen, Chef von Hapag-Lloyd: „Viel Gesundheit, viel Spaß – und endlich wieder die Möglichkeit, zu reisen, Partys zu feiern und Essen zu gehen.“

Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer: „Ich wünsche mir, dass alle Handwerksbetriebe, auch Friseure und Kosmetik, schnellstmöglich wieder am Wirtschaftsleben teilhaben dürfen und dass der Wirtschaftsverkehr in Hamburg nicht ausgesperrt wird.“

Hermann Reichenspurner, Mediziner: „Ein normales Jahr mit möglichst wenig Patienten.“

Stephan Lamby, Filmemacher: „Ich wünsche uns mehr Impfstoff und den Klassenerhalt des FC St. Pauli.“

Frank Böttcher, Meteorologe: „Lasst uns Hoffnung in Vorfreude auf die Zeit nach der Pandemie verwandeln und uns schon jetzt für den Sommer verabreden.“

Sandra Quadflieg, Schauspielerin: „Mich würde es freuen, wenn die Kultur endlich die Unterstützung erhalten würde, die sie dringend benötigt.“

Harald Vogelsang, Chef der Hamburger Sparkasse: „Ich wünsche mir Optimismus, Tatendrang und den Zug zum Tor in Politik, Wirtschaft, Bildungslandschaft und Kultur.“

Axel Strehlitz, Gastronom: „Ich wünsche mir mein gewohntes und lieb gewonnes Leben zurück.“

Mojib Latif, Klimaforscher: „Ein Leben ohne Corona!“

Michael Göring, Chef der „Zeit“-Stiftung: „Ich wünsche mir Mut und Zuversicht, und dass negativ auf Corona-Tests reduziert bleibt.“

Michael Behrendt, Aufsichtsratsvorsitzender von Hapag-Lloyd: „Mögen wir in zwölf Monaten resümieren können, dass 2021 ein gutes Jahr war.“

André Trepoll, CDU: „Gesundheit und Glück. Alles andere kann man sich kaufen ...“

Aydan Özoguz, SPD: „Mehr Umarmungen, weniger Virus. Weiterhin Zusammenhalt und wieder offene Fitnesscenter, Läden, Restaurants, Bars, Kinos.“

Farid Müller, Grüne: „Ich wünsche mir, dass wir die Lehren aus dieser Krise beherzt angehen und auch den Pandemieopfern Respekt und Hilfe geben.“

Heiko Fischer, Chef des Schienenlogistikunternehmens VTG: „Ich wünsche mir, dass unser gerade erst gewonnene gesellschaftliche Konsens zur Pandemiebekämpfung nicht gleich in den Mühlen des Superwahljahres zerrieben wird und wir damit den Populisten Tür und Tor öffnen.“

Neujahrsempfang Hamburger Abendblatt 2021 - Making of

Nils Behrens, Lans Medicum: „Ich wünsche mir, dass wir, wenn wir uns wiedersehen, wieder einen Schritt nach vorn machen und nicht mehr zurück. Und dass Corona wieder ein Bier ist. Lans Medicum gibt es nun fast zehn Jahre in Hamburg. Genauso lange arbeiten wir mit dem Hamburger Abendblatt zusammen. Insbesondere in solch schwierigen Zeiten ist es bedeutsam, zusammen zu halten.“

Stephan Jaekel, Stage: „Viele spannende Begegnungen – live!“

Karin Prien (CDU), Bildungsministerin Schleswig-Holstein: „Ich wünsche mir, dass Tag um Tag mehr Begegnung, mehr Nähe, mehr Austausch unseren Alltag bestimmen.“

Wulf-Peter Kemper, Unternehmer: „Ich wünsche mir das selbstverständliche Leben, verbunden mit dem Bewusstsein, dass es nicht selbstverständlich ist.“

Frederik Braun, Miniatur Wunderland: „Ich wünsche, dass das Gute wie Nähe, Umarmungen, Feste, Unbeschwertheit zurückkommen und das Schlechte wie entfesselter Kapitalismus zumindest durch die Krise mal überdacht wird.“

Ingrid Unkelbach, Leiterin des Hamburger Olympiastützpunktes: „Für unsere Sportlerinnen und Sportler wünsche ich mir, dass ihr Traum von Olympia in diesem Sommer in Japan wahr wird.“

Colleen B. Rosenblat, Designerin: „Toleranz und Gesundheit.“

Michael Eggenschwiler, Chef des Hamburger Flughafens: „Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder die Möglichkeit haben zu reisen, die Welt zu entdecken und ihre Verwandten in die Arme zu schließen. Ich werde die unglaubliche Solidarität, die wir im vergangenen Jahr auch am Flughafen erlebt haben, nicht vergessen.“

Maren Franz: „Ich wünsche mir, endlich wieder normal arbeiten zu dürfen und bis dahin eine Art Kurzarbeitergeld auf den Unternehmerlohn für alle Selbständigen, die vom Lockdown betroffen sind.“

Jost Deitmar, Hoteldirektor: „Die baldige Rückkehr von unbeschwerter Lebensfreude, ohne umfangreiche Recherchen anstellen zu müssen, unter welchen Bedingungen ich nach Hamburg reisen darf.“

Helmut Schulte, Fußball-Manager: „Impfen statt schimpfen.“

Dennis Thering, Fraktionsvorsitzender der CDU in der Bürgerschaft: „Freunde treffen, Restaurants und Kultureinrichtungen besuchen, zu Hagenbeck gehen, auch wieder Mannschaftssport treiben.“

Nils Loenicker, Alma Hoppe: „Ich will wieder auf die Bühne!“

Michael Lang, Intendant des Ohnsorg-Theaters: „Ich hoffe, dass sich das zuletzt gelebte, solidarische und respektvolle Handeln fortsetzen wird.“

Inga Rumpf, Musikerin: „Als Hamburger Deern und Seemannstochter wünsche ich mir, dass wir uns nicht vom Kurs abbringen lassen. Also: Segel setzen und immer schön im Fahrwasser bleiben. Stay tuned & rock on.“

Udo Lindenberg: „Keine Panik. Das Jahr 2020 kannste knicken, das war ja wohl nichts. Aber 2021 wird wieder unser Ding.“

Ralf Dümmel, Hamburger Investor aus der „Höhle der Löwen“ und Unternehmer, wünscht sich von 2021 nur, dass es besser wird als 2020: „Und da liegt die Latte ja nun nicht besonders hoch.

Philipp Westermeyer, OMR-Gründer, macht sich angesichts der Corona-Krise um die Hamburger Innenstadt weniger Sorgen: „Da entstehen andere Konzepte – und es ist ja nirgendwo festgelegt, dass die Innenstädte ein Ort sein müssen, an dem im Wesentlichen Textilien aus Regalen verkauft werden.“

Bernd Aufderheide (Messe Hamburg): „Das Hamburger Abendblatt und die Hamburg Messe vereint das Symbol der Stadt im Schild (Siegel/Logo). Gemeinsam halten wir das Schild weiterhin hoch. In guten wie in schlechten Zeiten!“

Katharina Fegebank, (Grüne): „Ich bin sicher, dass wir auch die kommenden Herausforderungen bewältigen werden. Die Hamburgerinnen und Hamburger haben in der Pandemie gezeigt, dass sie in schweren Zeiten zusammenstehen.“

Sebastian Holtz (Carlsberg): „Die Corona-Krise hat unseren Alltag nach wie vor fest im Griff, aber wir als Brauerei schauen auch optimistisch auf das neue Jahr.“

Philipp von Witzendorff (Porsche): „Als Gemeinschaft bleiben wir stark. 2021 wird wieder sportlich, elektrisch und spannend.“