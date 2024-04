Hamburg. Mehr! Theater wird umbenannt. Der Mutterkonzern will in Hamburg weitere Shows und Spielstätten etablieren. Was die Gründe dafür sind.

Es ist mit dem Hamburger Harry-Potter-Theater nun wie mit dem sprichwörtlichen Schokoriegel: Außer dem Namen ändert sich im Grunde nix bei der Bühnen-Adresse von „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Ab sofort heißt das Mehr! Theater am Großmarkt nur noch „Theater am Großmarkt“. „Wir benennen die gesamte Company um, um alles unter ein Dach zu bringen“, erklärt Joachim Hilke, CEO ATG Entertainment Zentraleuropa, die Umbenennung, „das ist eine richtige, komplett integrierte Markenumstellung.“ Hilke war vor seinem im Januar 2023 vollzogenen Wechsel in die Theaterbranche im HSV-Vorstand.

Dieser Namenswechsel ist Teil einer unterhaltungskonzernweiten Maßnahme: Das Theaterunternehmen Mehr-BB Entertainment übernimmt den Namen des Mutterkonzerns ATG Entertainment. Zentraler Firmensitz ist seit dem Sommer 2023 Köln. Das Headquarter des Mutterkonzerns hat seinen Sitz in London.

Harry Potter in Hamburg: Theater erhält einen neuen Namen

Dazu sagt Hilke: „Wir kommen innerhalb Deutschlands als Konzern näher zusammen, aber auch international. Das hilft enorm viel. Als nicht integrierte Company haben wir im Rechteerwerb nur mit den deutschen Häusern aufwarten können. Jetzt können wir mit unserem gesamten Portfolio anders auftreten und eine noch etwas stärkere Positionierung bekommen.“ Sind neue Shows oder Theater an der Elbe geplant? „Hamburg ist ein sehr wichtiger Standort für die ATG Entertainment. Wir wollen in der Hansestadt zukünftig weitere Spielstätten sowie spektakuläre und innovative Shows an den Start bringen.“

Von hier geht‘s ab nach Hogwarts: Die Spielstätte heißt nun „Theater am Großmarkt“. © Jochen Quast | Jochen Quast

ATG Entertainment (die drei Buchstaben stehen für Ambassador Theatre Group) betreibt inzwischen 64 Spielstätten mit mehr als 11.500 Mitarbeitenden sowie jährlich 18 Millionen Gästen in Europa und Nordamerika. „Wir freuen uns, diese Gruppe mit einer Marke zu vereinheitlichen, die die Breite unseres heutigen Geschäfts darstellt“, so Group-CEO Ted Stimpson.

Neben dem Harry-Potter-Bühnenstück in Hamburg hat ATG unter anderem „Moulin Rouge! Das Musical“ in Köln, „Starlight Express“ in Bochum und diverse Tournee-Produktionen in 35 Ländern auf sechs Kontinenten im Show-Portfolio, mit deutschen Adressen wie dem Admiralspalast in Berlin oder dem Capitol Theater Düsseldorf. Diese Häuser behalten ihre angestammten Namen, „diese Häuser haben ihre Tradition, das ist für uns entscheidend“, so Hilke. An den sieben deutschen Standorten sind rund 1600 Mitarbeitende beschäftigt.