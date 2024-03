Hamburg. Die Hamburger Neonschwarz-Sängerin Marie Curry stellt ihr Solodebüt „Cameo“ vor. Ihre Haltung gegen Rechtsextremismus bleibt stabil.

Seit Jahren sammelt sie Worte, Reime, Ideen. Überall. Zu Hause. Unterwegs. „Triff mich auf der Straße / wie ich Grünphasen verpass / weil ich in mein Handy hack“, rappt Marie Curry in „Cameo“, dem Titelsong ihres Solodebüts. Und wie sie diese poetischen Skizzen zu Songs und Storys verdichtet, ist lässig und beglückend zugleich. „Nag Champa“ etwa ist ein grandioser Erinnerungsstrom mitten hinein in ihre Jugend im niedersächsischen Diepholz: „Stoppelfelder ziehen sich endlos / häng im JFZ, Bandproben“. Eine Reise in den Duft trister Teenagertage.