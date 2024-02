Hamburg. Das National Symphony Orchestra, Gianandrea Noseda und Seong-Jin Cho mit Simon, Beethoven und Schostakowitsch in der Elbphilharmonie.

Lange her, dass das National Symphony Orchestra aus Washington, D.C. in der Stadt war, damals noch mit Auftritten in der one and only Laeiszhalle. Womöglich lag es also auch an der drastisch anderen Saalform der Elbphilharmonie, dass das NSO und sein Chefdirigent Gianandrea Noseda beim Abschlussabend der ersten gemeinsamen Europa-Tournee viel Bühnenzeit verbrauchten, um sich mit diesen speziellen Gegebenheiten zu arrangieren und doch noch die innere Handbremse zu lösen.