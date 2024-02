Hamburg. Kojen und Kombüsen: Die Einrichtung des legendären Schiffes wird rekonstruiert. Besucher können erahnen, wie es auf hoher See zuging.

Die massiven Leinen hängen ordentlich aufgeschossen an Deck, die vier bis zu 50 Meter hohen, gelben Masten ragen zum Himmel empor. Egal ob sich der Wissensvorrat über Schiffe aus Filmen der „Fluch der Karibik“-Reihe speist oder eine Begeisterung über maritime Geschichte und dicke Dampfer schon lange besteht: Wer die imposante Viermastbark „Peking“ in Hamburg betritt, den überkommt die Lust, unter einem jauchzenden „Ahoi“ (und im blau-weiß gestreiften Matrosen-Outfit, versteht sich) die Segel zu setzen und gen hohe See zu steuern.