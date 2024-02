Hamburg. In „Die Entführung“ kommt Mitch McDeere zurück. Gaddafi auch. Aber hat der Autor da womöglich ein paar Manuskripte verrührt?

Wie der einsame „Wanderer über dem Nebelmeer“ steht der gut gekleidete Mann auf dem Buchcover. Mit dem Rücken zum Betrachter blickt er von oben auf die Hochhäuser New Yorks, das nächtlich erleuchtete Manhattan ist sein Nebelmeer, auf den ersten Blick romantisch, in Wahrheit ein Moloch. Und wie der Wanderer sich nicht der Natur unterordnet, beugt sich diese fiktive Anwaltsfigur nicht der arroganten Welt der durch und durch profitgetriebenen Großkanzleien, denen am Ende des Tages der eigene Bonus wichtiger ist als ein Menschenleben.