Berlin. Nachdem sich Preisträger auf der Abschlussgala in Berlin zum Nahostkonflikt geäußert hatten, kämpft das Filmfestival mit Schlagzeilen.

So elitär wie die Filmfestspiele in Cannes sind, so politisch ist die Berlinale. Das ist nichts Neues. Gewissermaßen gehört die politische Dimension zum Markenkern des Filmfestivals. In Berlin werden die Weltpremieren immer auch anhand ihrer inhaltlichen Aussage bewertet. Die Verleihung der Festivalpreise, der Goldenen und Silbernen Bären, wirkt seit Jahren wie ein mal fauler, mal fairer Kompromiss zwischen künstlerischen und ethischen Ansprüchen.



Mit der just zu Ende gegangenen 74. Ausgabe des Filmfestivals jedoch hat die Berlinale den Bogen womöglich überspannt. Schlagzeilen macht schließlich nicht der Gewinnerfilm „Dahomey“, eine Dokumentation über die Rückgabe von Raubkunst, sondern eine Reihe israelkritischer Aussagen, die Gäste der feierlichen Preisverleihung am Sonnabend im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz getroffen hatten. Ein Ereignis, das den Vorwurf, die Kulturbranche sei oftmals israelfeindlich, nur weiter unterfüttert.