Hamburg. „Bittersüße Zitronen“: Der scheidende Künstlerische Leiter Murat Yeginer inszeniert zum Abschied anspielungsreich, saftig und grotesk.

Ein handfester Theaterstreit am Ohnsorg-Theater. War da nicht was...? Was will das Publikum sehen, welche Sprache will es hören, wo liegt die Zukunft einer Traditionsbühne, und dann ein Satz wie dieser: „Wenn sich das Theater erholen will, muss es auf junge Autor:innen setzen“. Oja, auch noch gegendert! Der Satz ist eine Dialogzeile, ein absichtsloser Zufall dürfte er kaum sein. Mit der Premiere „Bittersüße Zitronen“, frei nach Hauptmanns „Die Ratten“ (einer Tragikomödie, in der der Zwist über zeitgemäßes Schauspiel ja bereits angelegt ist) und mit Motiven aus dem Leben der „Zitronenjette“, verabschiedet sich der noch amtierende Künstlerische Leiter vom Ohnsorg-Theater.