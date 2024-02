Hamburg. Die isländisch-chinesische Grammy-Gewinnerin Laufey wurde bei ihrem Hamburg-Debüt in der Großen Freiheit 36 heftig umjubelt.

Die Barkeeper in der Großen Freiheit 36 haben einen ruhigen Abend. Allerdings auch nicht viel Geld in der Kasse – und das bei einem ausverkauften Konzert. Das Publikum im Kiezclub, überwiegend Teenager und junge Frauen zwischen 16 und 26, hat nur die Bühne im Blick und wartet gespannt auf den Moment, an dem Laufey die Bühne betritt. Da bleibt keine Zeit, sich eine Cola zu holen und den mühsam erkämpften Platz in Bühnennähe zu verlassen.