Hamburg. Am Thalia/Gaußstraße zeigt „Geschlossene Gesellschaft“, wie Menschen einander nicht gut tun. Mit Verve gespielt, leider risikoarm.

Im Museum gilt der berühmte Sarte-Satz offenbar erst recht: Die Hölle, das sind die anderen. Während sich in der Hamburger Kunsthalle zuletzt Besucherinnen und Besucher der enorm erfolgreichen Caspar-David-Friedrich-Ausstellung beschwerten, dass es zu voll und zu eng und ein Kunstgenuss damit nicht möglich sei, zeigt die jüngste Inszenierung am Thalia in der Gaußstraße: Kleinstgrüppchen sind auch nicht die Lösung.