Hamburg. Der Hamburger Entertainer präsentierte in der Laeiszhalle unterhaltsamen Kammerpop – und eine beliebte Sängerin als Duettpartnerin.

Es ist gleichgültig, ob Stefan Gwildis auf der Bühne in der Elbphilharmonie steht, in der Laeiszhalle, im Stadtpark oder im Happy Billard in Bergedorf. Und ob hinter ihm ein Orchester spielt, eine Bigband oder ein Pianist. Der eigentlich im Umland der Stadt lebende Sänger und Entertainer ist und bleibt der „Tiger von Barmbek“: Hin und her wetzt er auf der Bühne, faucht, knurrt und schnurrt in das Mikro. Kaum zu bremsen.