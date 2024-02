Hamburg. Stoppok, Schorl3 und Enno Bunger haben nachgelegt. Zwei der Künstler spielen schon im März live in Hamburg. Grandios anzuhören!

Weltuntergang. Neu anfangen. Sich verlieben. Jetzt erst recht menschlich sein. Auf seinem fünften Album„Der beste Verlierer“ (PIAS) verhandelt der Musiker Enno Bunger das kleine Glück und die großen Herausforderungen, kurzum das Leben inmitten von Krisen und Kriegen, Komplexität und Kapitalismus. „Wir sind einfache Leute mit Doppelmoral“, singt er etwa gemeinsam mit Sebastian Madsen zu dringlichem Sound an Gitarre und Keyboard. In „Grasgelb“ textet er Tacheles in Sachen Klimawandel und globaler Ausbeutung – und er fordert dazu auf, auf die Straße zu gehen. So wie er selbst es vielmals gemacht hat, zuletzt bei der Demo gegen Rechtsextremismus Ende Januar in Hamburg.