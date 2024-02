Hamburg. Yasmina Rezas „James Brown trug Lockenwickler“ ist am St. Pauli Theater eine eher zarte als übertrieben scharfe Gesellschaftskomödie.

Ihre Titel verfangen immer, auch in der deutschen Übersetzung: Der auch fürs Kino verfilmte Bühnenhit „Gott des Gemetzels“, das schlicht-schöne „Kunst“, das fast etwas rätselhafte „Drei Mal Leben“, das im Original „Versionen“ heißt, und immer eskaliert in ihnen irgendwann die gutbürgerliche Fassade ihrer Figuren. Entlarvend, verzweifelt und in all der Tragik urkomisch.