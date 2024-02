Hamburg. Neues Hotel bietet Räume für Kulturschaffende, 50 Institutionen haben sich schon angemeldet. Wie Konzept und Konditionen aussehen.

Noch ist er zumindest von außen mehr grau als grün, der „Grüne Bunker“ am Heiligengeistfeld. Innen aber soll schon bald noch mehr Kreativität einziehen. Der Feldstraßenbunker wird künftig regelmäßig Künstlerinnen und Künstler beherbergen, die in Hamburg proben oder auftreten. Drei je 40 Quadratmeter große Appartements mit Kochmöglichkeit werden von April an für je bis zu sechs Personen zur Verfügung gestellt, teilte die Behörde für Kultur und Medien am Mittwoch mit.