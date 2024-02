Hamburg. Beim Hamburg-Auftritt der koreanischen Jazz-Sängerin ist nicht nur das Publikum gerührt. Ein hinreißender Abend!

Kurz vor Ende ihres Auftritts muss sich Youn Sun Nah ein paar Tränen aus dem Gesicht wischen. Norma Winstones „ Just Sometimes“ hat sie gerade so ergreifend interpretiert, dass ihre Augen feucht geworden sind. Die koreanische Jazz-Sängerin schafft es immer wieder, sich ganz tief in die Songs hineinzufühlen, sodass es zu diesen Momenten der Rührung kommt – die sich auf das Publikum übertragen, dass seinerseits vom Vortrag der Künstlerin aus Seoul gefesselt ist.