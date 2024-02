Hamburg. Satirische Songs und Erfahrungsberichte über lesbische Beziehungen und den Besuch einer Hetero-Party. Comedinne sorgt für gute Unterhaltung.

„Rasiert“ ist ja mittlerweile ein hübsch mehrdeutiges Wort. Klar, es geht um die Entfernung von Körperbehaarung. Oder darum, diese als Frau eben einfach wunderbar wild wuchern zu lassen. Die junge Trierer Komikerin Coremy weiß davon herrlich süffisante Lieder zu singen. So auch bei der heftig umjubelten Premiere ihres Soloprogramms mit eben jenem Titel: „Rasiert!“ Der Begriff heißt ja, Rap und Jugendsprache sei dank, auch so viel wie: grandios abliefern und kurz einmal die Weltherrschaft erlangen über eine Situation. Dementsprechend ruft Coremy – stilecht mit kurzem Strubbelhaar, Stirnband und in lässiger Klamotte – in den vollen Saal: „Heute wird das Centralkomitee Hamburg rasiert‟. Und ob!