Hamburg. Das „Kosmos Bartók“-Festivals in der Elbphilharmonie endete mit dem 3. Klavierkonzert mit Igor Levit und der Oper „Blaubarts Burg“.

Eine hochdramatische, wundersam verrätselte, zudem handlich kurze Zwei-Personen-Oper, in einer verwunschenen Burg mit sieben Türen, hinter denen sich schönste und schrecklichste Dinge befinden, die eindringlich durch Musik und Text beschrieben werden. Schreit nach einer Menge Bühnenzauber-Würze, nach Deutung und Personen-Regie, sollte man meinen. Doch dann, zum Finale des ehrgeizigen „Kosmos Bartók“-Festivals des NDR-Orchesters, wird „Blaubarts Burg“ in den Großen Saal der Elbphilharmonie gestellt, einfach so, so konzertant und konzentriert, wie Bartóks Meisterwerk nun mal ist – ein finsteres, klammes Kammerspiel für zwei übel traumatisierte Seelen, um die es todesdunkel wird.