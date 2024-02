Hamburg. Wieder überzeugt der ausgezeichnete Schauspieler Jascha Schütz am Theater Das Zimmer. In Goethes berühmtem Briefroman gibt er in Horn ein Heimspiel.

Werther schreibt. Seinem Freund Wilhelm berichtet er von einem Mädchen, das er kennengelernt hat. „Ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht“, heißt es in Goethes 1774 veröffentlichtem Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“. Aus dieser Begegnung entwickelt sich ein Liebesdrama mit blutigem Ende. Es ist eine Geschichte, wie gemacht für Bühne und Film, für die es keine großen Räume braucht. Das Theater Das Zimmer, mit knapp 40 Plätzen Hamburgs kleinste Bühne, hat jetzt den „Werther“ auf den Spielplan genommen und mit Jascha Schütz einen herausragenden Protagonisten gewonnen. Der Rolf-Mares-Preisträger Schütz hat in Horn ein Heimspiel, denn hier stand er auch schon als später preisgekrönter „Woyzeck“ und als Kriegsheimkehrer Beckmann in „Draußen vor der Tür“ auf der kleinen Bühne.