Hamburg. Das Konzert der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen mit Matthias Pizscher und Leila Josefowicz in der Elbphilharmonie hatte Schwächen.

In der Klassik-Spezial-Berufsbezeichung „Composer-Conductor“ ist, wie bei den Singer-Songwritern in der Pop-Nachbarschaft, die Betonung ungemein wichtig, um Stärken von Schwächen zu trennen: Manche Komponisten dirigieren gern auch vieles, besonders kompetent und überzeugend aber Eigenes; bei einigen anderen ist die Talentverteilung ausgewogener und die Ergebnisse sind entsprechend überzeugender. Dass ein beidseitig begabter Routinier wie Matthias Pintscher sein gerade erst fertiggestelltes Violinkonzert „Assonanza“ durchaus gern auch live noch in den Händen behält und sinnstiftend formt, bildete nun den Mittel- und auch den Höhepunkt des Konzerts der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen in der Elbphilharmonie.