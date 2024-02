Hamburg. Harald Lesch nutzt ein Hamburg-Konzert der „Vier Jahreszeiten“ für Aufklärung über den Klimawandel - rhetorisch brillant.

„Auf geht’s, Herrschaften, viel Vergnügen“, rief Harald Lesch fast wie ein Zirkusdirektor zur Begrüßung seinem Publikum in der Laeiszhalle entgegen. Die Manege gehörte ihm am Dienstag aber anders als bei seiner ungebrochen erfolgreichen ZDF-Fernsehreihe „Leschs Kosmos“ nicht allein, denn er teilte sie mit dem auf Barockmusik spezialisierten Merlin Ensemble Wien, das gleich die ersten Takte des „Frühlings“ aus Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ anstimmte. Tatsächlich, so verriet Lesch später, habe er zur Musik ja eine viel engere Beziehung, als manche ihm vielleicht zutrauten, schließlich sei er ein „leidenschaftlicher, wenn auch schlechter Klavierspieler“.