Hamburg. Die Bratscherin über das Prestige-Instrument, Geduld bei der Erarbeitung des Repertoires und ihr streng religiöses Elternhaus.

Eigentlich gehört in jedes aktuelle Musiklexikon beim Text über die Bratsche neben einem Foto dieses Streichinstruments auch ein Bild von Tabea Zimmermann, so sehr hat sie die Musikwelt der vergangenen Jahrzehnte mit ihrem Ton und ihrer musikalischen Lebensleistung geprägt. Was aber so ganz und gar nicht heißt, dass sie sich deswegen auf diesen Lorbeeren ausruhen würde oder gar möchte. Ein Gespräch auch über Geduld – und darüber, dass sie eine Stradivari als Prestige-Instrument so gar nicht reizt.