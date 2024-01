Hamburg. Die 48-Jährige war seit 19 Jahren bei der Tagesschau und hat jetzt neue Pläne. In welchen Sendungen sie weiterhin zu sehen ist.

Sie ist eine der bekanntesten TV-Nachrichtensprecherinnen in Deutschland und hört jetzt auf: Judith Rakers präsentiert am Mittwoch um 20 Uhr zum letzten Mal die Hauptausgabe der ARD-„Tagesschau“. Die 48-Jährige will sich mit auf ihre unternehmerische Tätigkeit konzentrieren - sie hat zum Beispiel ein Kinderbuch geschrieben und ist seit Jahren im Bereich Gärtnern aktiv.