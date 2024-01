Hamburg. Die Elbphilharmonie organisierte einen Ortstermin mit Konzerttechniker und Pianistin in der Flügelmanufaktur von Steinway & Sons.

„Ich hör mir das mal an…“, das dürfte so ziemlich der häufigste Therapie-Satz sein, den Simon Rempe während seiner Arbeitszeit als Konzerttechniker zu sagen hat; am besten mit beruhigendem Balsam-Timbre in der Stimme, um das Gegenüber nur ja nicht auch noch zu verstimmen. Denn genau das Gegenteil ist sein Job, von außen betrachtet eine Mischung aus Feinstmechaniker, Psychotherapeut und notfalls auch mal Virtuosen-Babysitter.