Hamburg. Das Traditionstheater öffnet diesen Donnerstag seine Türen zu einer Veranstaltung mit Musik und Texten für Vielfalt. Eintritt frei.

Es regt sich was. Nicht nur auf den Straßen und Plätzen der Republik. Im Zuge der Demonstrationen gegen Rechtsradikalismus mit fast einer Million Menschen in der vergangenen Woche hierzulande zeigen auch Hamburger Kultur-Institutionen Flagge. Auch in direkter Nähe vom Hauptbahnhof.