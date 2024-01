Hamburg. Linn Reusse ist seit dieser Saison im Ensemble des Deutschen Schauspielhauses. Jetzt hat sie ihre erste Premiere auf der großen Bühne.

Als Fritzi Haberlandt im vergangenen Sommer beim Hamburger Theaterfestival mit einer gefeierten Jelinek-Inszenierung in der Hansestadt gastierte, kam sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Mit ihr auf der Bühne standen zwei Kolleginnen – die eine, Susanne Wolff, war wie Haberlandt selbst einst lange Jahre am Thalia Theater engagiert und dem Hamburger Publikum wohlvertraut. Die andere, Linn Reusse, sollte wenig später von der Spree an die Elbe wechseln. Vom Deutschen Theater, wo sie seit Ende ihrer Schauspielausbildung engagiert war, ans Deutsche Schauspielhaus. Von Ulrich Khuon zu Karin Beier. Eine „ganz tolle Spielerin“, begeisterte sich Fritzi Haberlandt, „klug, lustig, sehr begabt“, außerdem „sehr vielfältig, sehr intelligent“.