Leichtathletik-Legende Horst Albrecht aus Fleestedt ist 100 Jahre alt

Seevetal/Fredenbeck. Eine in der Gemeinde Seevetal hoch angesehene Persönlichkeit und weit über den Landkreis Harburg hinaus bekannte Leichtathletik-Legende ist 100 Jahre alt geworden. Horst Albrecht feierte jetzt in Fredenbeck im Kreis seiner Familie und mit Freunden diesen außergewöhnlichen Geburtstag. Seevetals Bürgermeisterin Emily Weede ließ es sich nicht nehmen, Horst Albrecht persönlich zu gratulieren.

Der rüstige 100-Jährige will mit viel Tanz und Musik feiern

Emily Weede überbrachte Glückwünsche und überreichte Blumen im Namen der Seevetaler Verwaltung und freute sich über den rüstigen Jubilar, der seinen Geburtstag mit viel Tanz und Musik begehen will. „Sie haben als Botschafter für den Sport die Gemeinde Seevetal in die Welt getragen. Das zeigt einmal mehr, wie vielfältig Völkerverständigung ist. Ehrenamtlich haben Sie Ihren Verein jahrzehntelang unterstützt, dieses Engagement ist beispiellos.“ Sein Verein war unzählige Jahre der TuS Fleestedt.

Ehrenringträger der Gemeinde Seevetal seit Januar 2008

Horst Albrecht wurde am 19. Juli 1923 in Altona geboren und zog 1964 aus Harburg nach Fleestedt. Im Jahr 2008 erhielt er von der Gemeinde Seevetal die Ehrenringwürde. Das herausragende sportliche Engagement war vor 15 Jahren Grund genug für den Gemeinderat, Horst Albrecht für die Verleihung des Ehrenrings vorzuschlagen. In einer Feierstunde wurde ihm am der Ehrenring verliehen. Der bei der Verleihung am 9. Januar 2008 noch 84 Jahre alte Sportler hatte im Jahr zuvor den Weltmeistertitel im 80-Meter-Hürdenlauf gewonnen.

15 Weltmeistertitel, 25 EM-Medaillen und drei Weltrekorde

Als Leichtathlet reiste Horst Albrecht bis ins hohe Alter auf eigene Kosten zu internationalen Wettkämpfen und errang dabei zahlreiche Medaillen vor allem als Zehnkämpfer. Die sportliche Karriere des ehemaligen Ingenieurs für Fernmeldewesen bei der Deutschen Bundespost startete in der zweiten Lebenshälfte erst so richtig durch. Zu Albrechts bemerkenswerter Sammlung zählen unter anderem 15 Titel bei Weltmeisterschaften und 25 Medaillen bei Europameisterschaften.

Insgesamt drei Weltrekorde stellte der Seevetaler in seiner aktiven Zeit auf, von denen zwei noch immer gültig sind. Im Alter von 90 Jahren lief Horst Albrecht beim Fleestedter 24-Stunden-Lauf noch die komplette Marathondistanz mit.

Eigene Wohnung mit seiner Frau in der Handball-Hochburg Fredenbeck

Der rüstige Senior sei auch heute noch fit wie ein Turnschuh, heißt es aus dem Hittfelder Rathaus. Er lebt mit seiner Frau inzwischen in einer Wohnung in der Handballhochburg Fredenbeck im Landkreis Stade und trainierte bis vor kurzem noch täglich auf dem Laufband. Albrechts Heimatverein, der TuS Fleestedt, ernannte ihn zum Ehrenmitglied und gab den Leichtathletik-Spielen für Kinder und Jugendliche seinen Namen. Zu den Gratulanten zum 100. Geburtstag zählten auch Vereins- und Vorstandsmitglieder.