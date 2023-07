Tennis: Harburger Damenturnier feiert Jubiläum mit allen Siegerinnen

Harburger Tennis- und Hockey-Club empfängt zum 25. Mal Tennis-Seniorinnen am Vahrenwinkelweg. Alle Endspiele am Sonntag.

Harburg. Länger als gedacht mussten sie auf die Jubiläumsausgabe warten. Umso größer ist die Freude bei Spielerinnen und Organisatoren in dieser Woche, dass nach drei Jahren Coronapause das Seniorinnen-Tennisturnier des Harburger Tennis- und Hockey-Clubs (HTuHC) endlich seine 25. Auflage erlebt. Seinen sportlichen Höhepunkt erreicht das Harburger Damenturnier an diesem Sonntag, 9. Juli.

Dann tragen die Damen 50 und 60 auf der Anlage am Vahrenwinkelweg 21 in Heimfeld alle Endspiele aus: Nebenrunden (ab 11 Uhr), Einzel (ab 13 Uhr) und Doppel (ab 15 Uhr). Wie gewohnt wird 74 Spielerinnen auch außerhalb der Tenniscourts einiges geboten. Ein Rahmenprogramm mit Kuchenbuffet, Grillangeboten und Cocktailstand trägt zur Wohlfühlatmosphäre dieses Turniers bei.

Sektempfang für alle Siegerinnen aus der Turnier-Geschichte

Eine Besonderheit anlässlich des Jubiläums hatte sich das Leitungsteam mit Sabine Koelling, Sabine Schulz und Heinz Michaelis ausgedacht: Alle Siegerinnen der vergangenen 25 Turnierjahre wurden zu einem Sektempfang eingeladen – und fast alle kamen. „Nicht mehr alle Spielerinnen sind noch aktiv. Umso intensiver war der verbale Austausch und der Rückblick auf frühere Zeiten – über spannende Wettkämpfe und Spielverläufe, vergebene Matchbälle und lange Regenpausen wurde geplaudert, als wäre es gestern gewesen“, berichtet Heinz Michaelis.

Nach dem Jubiläum ist nicht Schluss: nächstes Ziel der 30. Geburtstag

Das Jubiläumsturnier soll nicht das letzte sein. Die langjährige Macherin Sabine Koelling, die von einer eingeladenen Siegerin liebevoll als „Seele des Turniers“ bezeichnet wurde, wagte in ihrer Ansprache einen Blick in die Zukunft. „Das 50. Turnier liegt noch sehr weit weg, aber den 30. Geburtstag sollten wir wohl schaffen“, so Koelling optimistisch.

Harburger Tennis-Meisterschaften ab 10. Juli beim TC Langenbektal

Unterdessen endet am Freitagabend, 7. Juli, um 18 Uhr, die Möglichkeit, sich für die 61. Harburger Tennis-Meisterschaften anzumelden. Die Titelkämpfe werden in diesem Jahr vom TC Langenbektal auf der Tennisanlage Am Frankenberg 60 ausgetragen. Gespielt wird in der kommenden Woche von Montag, 10. Juli, bis einschließlich Sonntag, 16. Juli. Gemeldet werden kann in sämtlichen Altersklassen von den Damen und Herren 30 bis 70 – sowohl im Einzel, Doppel oder auch Mixed.